“Un uomo buttato in mezzo alla strada coperto da una gragnola di pugni e calci fino alla morte mentre le videocamere dei telefonini dei passanti come cineasti riprendono la scena”: così Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), sintetizza quello che è avvenuto nei giorni scorsi a Civitanova Marche. Per la presidente del Cif, “è venuta meno la pietà che trasforma la matta bestialità in umanità”.