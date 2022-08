Diocesi: Agrigento, la solidarietà della Pastorale sociale e del lavoro alla Cgil dopo le scritte ingiuriose

In merito alle scritte ingiuriose, comparse sulla facciata esterna della Camera del lavoro di Agrigento, don Mario Sorce, direttore dell’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Agrigento, esprime “solidarietà alla Cgil per il gesto vigliacco, denigratorio e intimidatorio verso chi ha cercato e cerca di servire i lavoratori e la comunità per il suo impegno sociale”, come si legge in una nota diffusa dall’arcidiocesi di Agrigento stamattina.

Alla Cgil e al suo segretario, dice don Mario, “chiedo di continuare a fare quello che ha sempre fatto con la passione e la forza che viene dai propri ideali e valori che in molte occasioni ci hanno permesso di camminare insieme e che certamente più di prima ci vedrà protagonisti nel rilancio della tutela e salvaguardia del lavoro e dei lavoratori e del bene della nostra città e provincia di Agrigento”.