Cultura: Todi, dal 5 al 20 agosto la terza edizione delle Giornate internazionali del cinema religioso

(foto MediCinema)

MediCinema-Cinema medicina dell’anima propone tutte le sere dal 5 al 20 agosto a Todi, nella nuova sede del Giardino Amici dell’Orto, la terza edizione delle “Giornate internazionali del film religioso”, dal titolo “Abbi fede!”. Il titolo deriva da una citazione del film di Giorgio Pasotti che verrà proiettato in due occasioni, alle ore 21,45 il 5 ed il 14 agosto. A precedere la prima proiezione, alle ore 19,30 l’inaugurazione della rassegna con le Gospel Act Sisters e la poetessa Ottavia Pojaghi Bettoni con la Poesia nel cinema. La rassegna è diretta da Alberto Di Giglio e ha il patrocinio del comune di Todi, della Fondazione Ente dello spettacolo, del mensile Edav, dell’Archivio storico del cinema italiano, del settimanale La Voce e di Umbria Radio. Il programma prevede la proiezione della pellicola “Fratello dove sei?” dei fratelli Coen (6 agosto), “Il sacro in Pier Paolo Pasolini” masterclass di Luigi Boneschi (7 agosto), “Ordet-La Parola” di C. T. Dreyer (8 agosto), incontro in tre tappe con il poeta Davide Rondoni prendendo spunto da “Il dottor stranamore” di Stanley Kubrick (9 agosto), “Orwell 1984” di Michael Radford (10 agosto) e “L’ultima tentazione di Cristo” di Martin Scorsese (11 agosto). Venerdì 12 agosto Alessandro Haber presenterà “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitali, mentre il 13 agosto Liliana Cavani riceverà la menzione speciale MediCinema in occasione delle proiezione del suo “Francesco”. Seguiranno “Mission” di Roland Joffè (15 agosto), la masterclass di Rosario Tronnolone su “Ingrid Bergman e Roberto Rossellini” (16 agosto), “Andrej Rublev” di Andrej Tarkovskij (17 agosto), “Stalker” di Andrej Tarkovskij (18 agosto), “Il grande silenzio” di Philippe Groning (19 agosto), “Il pranzo di Babette” di Gabriel Axel (20 agosto).