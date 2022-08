Papa in Kazakhstan: il programma ufficiale del viaggio

Cinque discorsi in tre giorni, di cui l’ultimo a conclusione del Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, che terminerà con una dichiarazione finale. Questo, in sintesi, il programma del viaggio apostolico del Papa in Kazakhistan, dal 13 al 15 settembre, di ui la Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso oggi il programma ufficiale. Martedì 13 settembre, alle 7.15, il Papa partirà da Roma Fiumicino alla volta di Nur-Sultan, dove arriverà alle 17.45, ora prevista per l’accoglienza ufficiale. Alle 18.30 la cerimonia di benvenuto presso il Palazzo Presidenziale a Nur-Sultan, seguita un quarto d’ora dopo dalla visita di cortesia al Presidente della Repubblica. Alle 19.30 l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico presso la “Qazaq Concert Hall”, occasione del primo discorso di Francesco in Kazakhstan. Mercoledì 14 settembre, alle 10 a Nur-Sultan, la preghiera in silenzio dei leader religiosi, prima dell’apertura e della sessione plenaria del VII Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, presso il Palazzo della pace e della riconciliazione, dove il Papa terrà il suo secondo discorso. Alle 12 gli incontri privati con alcuni leader religiosi, nello stesso luogo, cui farà seguito, alle 16.45, la Messa nel piazzale dell’Expo, con l’omelia del Santo Padre. Giovedì 15 settembre, sempre a Nur-Sultan alle 9, l’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù presso la nunziatura apostolica. Alle 10.30 sarà la volta dell’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali presso la Cattedrale Madre di Dio del Perpetuo Soccorso, luogo del quarto discorso di Francesco. Alle 15, la lettura della Dichiarazione finale e la conclusione del Congresso presso il Palazzo della Pace e della Riconciliazione, con il quinto e ultimo discorso del Papa. Alle 16.15 la cerimonia di congedo presso l’aeroporto di Nur-Sultan. L’aereo con a bordo il Santo Padre partirà per Roma alle 16.45, con arrivo previsto a Roma Fiumicino alle 20.15. Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Nur-Sultan per Roma alle 20.15.