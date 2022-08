Diocesi: Nuoro, per tutto agosto “Osservare. Pensare. Progettare. Qual è la tua proposta?”. Stasera incontro con il card. Zuppi e mons. Mura

“Osservare. Pensare. Progettare. Qual è la tua proposta?”. Questo il tema al centro degli appuntamenti che si svolgeranno per tutti il mese di agosto tra Tortolì, Lanusei e La Caletta (Siniscola) per iniziativa della Pastorale del turismo delle diocesi di Lanusei e Nuoro.

A dare il via agli eventi sarà nella serata di oggi, martedì 2 agosto, a Tortolì la proiezione del cortometraggio “Sa strumpa” cui seguirà l’incontro-dibatto “Come liberare l’informazione dalla disinformazione?” al quale parteciperanno il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, il vescovo di Nuoro e Lanusei, mons. Antonello Mura, e Massimo Franco, giornalista del “Corriere della Sera” e saggista. In calendario, nei giorni seguenti, anche Conversazione in musica che vedrà il vescovo Mura dialogare con l’attore e conduttore televisivo Neri Marcorè e con il cantautore Luca Barbarossa, il concerto “Acoustic” del Gen Verde, un’intervista di Marina Corradi ad Ernesto Olivero, una serata su “Fabrizio De Andrè, canzoni e spiritualità” con Dori Ghezzi, lo spettacolo “Anche i santi hanno i brufoli” di Giovanni Scifoni. E ancora dibattiti con Gherardo Colombo, suor Alessandra Smerilli, Nello Scavo e Rosanna Virgili.

“Due diocesi – ha osservato il vescovo Mura presentando l’iniziativa – lavorano insieme e programmano così un’offerta che definire formativa non è sbagliato. La loro vocazione turistica, l’innata accoglienza che esse manifestano, valorizza due luoghi come Tortolì e Siniscola (La Caletta). E non a caso l’ospitalità avviene in due spazi denominati Anfiteatro Caritas e Area Fraterna: nomi che da soli fanno un programma. La Chiesa non toglie nulla ad altri spettacoli estivi e ad altre iniziative. Aggiunge ad esse la sua attenzione alle persone, la necessità di riflettere sulle sorti dell’umanità, il desiderio di unire lo sguardo all’umano con la visione di fede. Sempre con tanta simpatia e condivisione”.