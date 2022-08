Diocesi: Carpi, stasera la Festa del perdono di Assisi

Stasera, alle 20.30, nell’aula liturgica della Madonna della Neve presso la parrocchia di Quartirolo di Carpi (via Carlo Marx 109), si terrà la liturgia penitenziale presieduta dal vescovo Erio Castellucci in occasione della festa del Perdono di Assisi. L’Ordine francescano secolare (Ofs) di Carpi curerà l’animazione. Sarà possibile accostarsi al sacramento della Confessione e sarà concessa l’Indulgenza plenaria per i vivi e per i defunti. “Nel programma religioso di quest’anno – si legge in un comunicato della diocesi – si è voluto valorizzare la ricorrenza del Perdono di Assisi, in continuità con le radici francescane che caratterizzano da sempre la città di Carpi e per il fatto che della fraternità dell’Ofs fanno parte anche membri che sono cresciuti e si sono formati nella parrocchia di Quartirolo”. Il Perdono di Assisi è una indulgenza plenaria che può essere ottenuta dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno. Si tratta di un privilegio che fu concesso a San Francesco di Assisi nel 1216 da Papa Onorio III per tutti i fedeli. Inizialmente riservata esclusivamente alla chiesa della Porziuncola, nel corso del tempo l’indulgenza è stata estesa a tutte le chiese francescane e poi a tutte le chiese parrocchiali, restando immutata la data e la denominazione. La 47ᵃ Sagra di Quartirolo si concluderà venerdì prossimo, 5 agosto, festa della Madonna della Neve a cui è intitolata la parrocchia, alle ore 19, con la processione e la messa celebrata all’esterno. A seguire rinfresco offerto ai presenti.