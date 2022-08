Diocesi: Savona-Noli, morto a 69 anni don Achille Tronconi, giovedì il vescovo Marino celebra i funerali

Don Achille Tronconi è tornato alla Casa del Padre: il sacerdote – informa la diocesi di Savona-Noli – ha lasciato la vita terrena nella mattinata di oggi all’Ospedale Santa Maria di Misericordia ad Albenga, dov’era ricoverato. Sessantanove anni, era originario di Pieve di Porto Morone (Pavia). Nella diocesi di Savona-Noli arrivò dopo essere diventato diacono e fu ordinato presbitero il 28 agosto 1983 da mons. Giulio Sanguineti. Fu viceparroco a Noli fino al ’91 e parroco a Sant’Ambrogio in Legino sino al 2014, quando si ritirò per motivi di salute. Negli ultimi anni è stato prevosto e penitenziere del Capitolo dei canonici della cattedrale. Per diverso tempo ha ricoperto l’incarico di esorcista diocesano, impiegando anche le sue competenze in ambito psicologico. Nei primi anni 2000 è stato vicerettore del Seminario interdiocesano ligure presso il Seminarioarcivescovile “Benedetto XV” di Genova.

Durante il suo ministero ha sempre curato la formazione dei giovani e delle famiglie e il discernimento vocazionale dei giovani, accompagnato spiritualmente diverse persone e inciso molto con la sua efficace predicazione e le sue catechesi, che toccavano nel profondo l’interiorità. Il gruppo da lui guidato negli anni di Noli e nel lungo periodo a Legino è stato un punto di riferimento e crescita per tanti. Domani alle ore 21 nella chiesa di Legino si terrà il rosario, giovedì 4 agosto alle 10 nella cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo Calogero Marino presiederà il suo funerale.