Ucraina: Commissione Ue, oggi il pagamento della prima metà dell’assistenza macro-finanziaria al Paese, dopo altri 500 milioni di euro

La Commissione europea ha disposto il pagamento della prima metà (500 milioni di euro) dell’assistenza macro-finanziaria (Amf) da 1 miliardo di euro all’Ucraina. Lo riporta la Commissione europea in una nota odierna. La seconda parte (altri 500 milioni di euro) sarà erogata domani, 2 agosto. “Questo pagamento di 1 miliardo di euro è una prima parte del nostro pacchetto di assistenza macro-finanziaria di 9 miliardi di euro per aiutare l’Ucraina a far fronte alle sue esigenze finanziarie di emergenza causate dalla brutale guerra della Russia. Allo stesso tempo, stiamo lavorando a stretto contatto con gli Stati membri dell’Ue e i nostri partner internazionali sui prossimi passi per ricostruire l’Ucraina a lungo termine. L’Ue fornirà tutto il sostegno politico, finanziario, militare e umanitario necessario per assistere l’Ucraina e la sua popolazione di fronte alla continua aggressione illegale della Russia per tutto il tempo necessario”, ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.