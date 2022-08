Diocesi: Grosseto, nella prima giornata di Raccolta di San Lorenzo ricevuti in beneficenza 2.200 chili di generi alimentari a lunga conservazione

200 scatole pari a circa 2.200 chili di generi alimentari a lunga conservazione: è l’esito finale della prima giornata di Raccolta di San Lorenzo, l’iniziativa di carità giunta all’ottava edizione. Un’iniziativa pensata dalla diocesi di Grosseto come segno concreto per riaffermare il legame con la figura di Lorenzo, il giovane martire Cristiano dei primi secoli del cristianesimo, che indicò nei poveri l’unico tesoro della Chiesa. “Il risultato è un po’ al di sotto del dato 2021 ma pur sempre soddisfacente”, spiega una nota della diocesi.

“Esprimo un grazie dal cuore a tutti i volontari senza i quali questa iniziativa non sarebbe possibile”, dice Loredana Sauna, responsabile della Bottega della solidarietà di Caritas e coordinatrice della macchina organizzativa della Raccolta. Sabato 6 agosto si terrà la seconda giornata della Raccolta, nei supermercati Conad di via Clodia, via Senegal, via Scansanese e Aurelia Antica.