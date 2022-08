Cile: campagna nazionale della Caritas, agosto “Mese della solidarietà”, mentre l’inflazione galoppa e aumenta il numero di famiglie vulnerabili

Ad agosto, nell’ambito del “Mese della solidarietà”, Caritas Cile lancia la speciale piattaforma www.multiplicandosolidaridad.cl, che raccoglie le iniziative che la Rete di Pastorale sociale sviluppa dal nord al sud del Paese, per andare in aiuto delle persone e famiglie più vulnerabili, colpite dalla crisi sanitaria, sociale ed economica, aggravata dalla pandemia di Covid-19 e dall’inflazione, che ha raggiunto il livello più alto degli ultimi decenni, cosa che ha comportato un aumento del costo dei prodotti essenziali.

È così che, per il secondo anno consecutivo, vengono presentate sul sito 27 iniziative che vanno direttamente a sostenere i gruppi che più urgentemente necessitano di aiuto, per il loro grado di vulnerabilità e per la stagione invernale che si sta vivendo nel Paese australe. La proposta invita alla collaborazione, consentendo l’acquisto di prodotti molto diversi per costo e tipologia, da un semplice kit alimentare fino a un letto, passando a kit per l0igiene personale, bombole di gas, assistenza per la salute mentale.

Attraverso il sito web, dunque, è possibile effettuare donazioni a sostegno di queste iniziative. A tal proposito, il direttore esecutivo di Caritas Cile, Lorenzo Figueroa, sottolinea: “Vogliamo invitarvi a far parte di questa iniziativa. La solidarietà è un valore, una pratica essenziale per la convivenza, perché significa riconoscere che siamo parte della stessa realtà, della stessa comunità. Con il contributo a queste iniziative, facciamo parte di una società migliore, più inclusiva, empatica e accogliente”.