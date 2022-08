Estate: l’Azione cattolica di Genova coinvolge oltre 2.000 persone in 60 campi estivi per ragazzi, giovani e adulti

(foto Azione cattolica Genova)

Sono riprese tutte le attività estive dell’Azione cattolica di Genova che, per questa stagione, prevede i campi Acr con la partecipazione dei ragazzi dai 6 ai 14 anni, i campi Giovanissimi con gli adolescenti, i campi Giovani con gli universitari ed i giovani lavoratori, oltre che i centri estivi organizzati in tante parrocchie genovesi. Sono oltre 60 i campi estivi organizzati dall’Azione cattolica genovese in campagne e montagne dell’entroterra ligure o sui monti del Piemonte e della Valle d’Aosta, con il coinvolgimento di oltre 2.000 persone, dai bambini agli anziani.