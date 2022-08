Diocesi: Senigallia, nuove nomine del vescovo per i servizi pastorali

Nuove nomine in diocesi di Senigallia. Ieri, infatti – rende noto la diocesi – il vescovo, mons. Francesco Manenti, ha assegnato ai suoi sacerdoti i seguenti servizi pastorali: don Luigi Imperio parroco di S. Pietro Apostolo in Corinaldo e dei SS. Pietro e Paolo in Castelleone di Suasa nell’ unità pastorale Santi Pietro e Paolo; don Andrea Baldoni parroco di S. Pietro Apostolo in Monte San Vito e del Cuore Immacolato di Maria in Borghetto di Monte San Vito nell’unità pastorale Betania in Chiaravalle, Borghetto e Monte San Vito; don Francesco Berluti parroco di S. Pietro Apostolo in Belvedere Ostrense e di San Gaudenzio e San Benedetto in Morro D’Alba nell’unità pastorale La vite e i tralci; don Aldo Piergiovanni parroco di S. Maria del Ponte al Porto in Senigallia e di S. Giovanni Battista in Roncitelli di Senigallia nell’unità pastorale La barca di Pietro permanendo parroco di S. Pietro Apostolo – Cattedrale e di Santa Maria delle Grazie in Senigallia; don Andrea Falcinelli vicario parrocchiale di S. Maria del Ponte al Porto in Senigallia e di S. Giovanni Battista in Roncitelli di Senigallia nell’unità pastorale La barca di Pietro permanendo vicario parrocchiale di S. Pietro Apostolo – Cattedrale e di Santa Maria delle Grazie in Senigallia; don Filippo Vici vicario parrocchiale di Santa Maria in Castagnola in Chiaravalle, di S. Pietro Apostolo in Monte San Vito e del Cuore Immacolato di Maria in Borghetto di Monte San Vito e responsabile della pastorale giovanile nell’unità pastorale Betania in Chiaravalle, Borghetto e Monte San Vito; don Giacomo Bettini cappellano dell’Ospedale Civile “Principe di Piemonte” in Senigallia; don Giordano Stefanini aiuto cappellano dell’Ospedale Civile “Principe di Piemonte” in Senigallia; don Giancarlo Cicetti collaboratore parrocchiale nell’unità pastorale La Barca di Pietro (Duomo, Grazie, Porto, Roncitelli) in Senigallia: don Sminto Chacko collaboratore parrocchiale di S. Giuseppe in Marotta di Mondolfo nell’ unità pastorale Valcesano in Mondolfo, Marotta, Ponterio, Castelveccchio e Monteporzio; don Giancarlo Giuliani collaboratore parrocchiale nell’unità pastorale Betania in Chiaravalle, Borghetto e Monte San Vito; don Giuseppe Bartera collaboratore parrocchiale nell’unità pastorale Cinque pani e due pesci in Trecastelli

Don Gesualdo Purziani collaboratore parrocchiale nell’unità pastorale La Barca di Pietro (Duomo, Grazie, Porto, Roncitelli) in Senigallia; don Egidio Bugugnoli collaboratore parrocchiale di S. Pietro Apostolo – Cattedrale in Senigallia: don Riccardo Lenci responsabile della pastorale giovanile dell’unità pastorale “Santi Pietro e Paolo” in Corinaldo e Castelleone permanendo vicario parrocchiale e responsabile della pastorale giovanile nelle parrocchie dell’unità pastorale Cinque pani e due pesci in Trecastelli; don Leonardo Pelonara responsabile della pastorale giovanile dell’Unità pastorale Valcesano in Mondolfo, Marotta, Ponterio, Castelvecchio, Monteporzio permanendo vicario parrocchiale di Mondolfo e Ponterio; don Andrea Falcinelli incaricato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.