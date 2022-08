Cultura: Forum, è Mariangela Tarì con “Il precipizio dell’amore” la vincitrice della prima edizione del Premio letterario “Pontremoli – Città del libro e della famiglia”

(Foto: Forum Famiglie)

È Mariangela Tarì con “Il precipizio dell’amore” (Ed. Mondadori) la vincitrice della prima edizione del Premio letterario “Pontremoli – Città del libro e della famiglia”, nato su iniziativa del Forum delle associazioni familiari e del Comune di Pontremoli, in collaborazione con la Fondazione “Città del Libro”.

“Dedico questo premio a tutti i caregiver familiari, non siamo e non vogliamo essere degli eroi, ma chiediamo solo finalmente una legge adeguata”, ha dichiarato l’autrice a margine della cerimonia di premiazione che si è svolta ieri sera a Pontremoli.

Per Gigi De Palo, presidente del Forum associazioni familiari: “Grazie ai libri della sestina abbiamo dimostrato di poter portare in piazza temi importanti come la disabilità, l’Alzheimer, il desiderio di maternità, i conflitti familiari. C’è una bellezza nella quotidianità delle famiglie nonostante le fragilità e le difficoltà, che merita di essere raccontata e con questo Premio abbiamo dato spazio a una nuova narrazione della famiglia”.

Soddisfatto il sindaco Jacopo Ferri: “Questo premio è stato importante e interessante per tutta la comunità perché ha unito cultura e politiche per la famiglia. Siamo felici di questa collaborazione con il Forum delle famiglie e con la Fondazione Città del libro continueremo a sostenere il premio”.