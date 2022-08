Diocesi: Nola, stasera l’incontro pubblico “Albe nuove dietro l’imbrunire. Vite rinate dentro il carcere”

In occasione della festa patronale di Maria SS Addolorata, la parrocchia San Paolo Eremita e SS Epifania di San Paolo Bel Sito, promuove l’incontro pubblico “Albe nuove dietro l’imbrunire. Vite rinate dentro il carcere” che si terrà oggi, lunedì 1° agosto, alle ore 18.15, presso la chiesa parrocchiale.

Dopo i saluti di don Fernando Russo, parroco di San Paolo Bel Sito, di Raffaele Barone, sindaco di San Paolo Bel Sito, e di Raffaele De Lucia, comandante della Caserma dei Carabinieri di San Paolo Bel Sito, seguiranno gli interventi di don Benito Giorgetta, autore di “Passiamo all’altra riva. Dialogo con Luigi Bonaventura ex mafioso ora collaboratore di giustizia”, Salvatore Sirignano, autore di “50 tessiture d’Amore”, e don Vincenzo Miranda, direttore dell’Ufficio di pastorale carceraria della diocesi di Nola.

“Attraverso le voci di chi ha vissuto il carcere, sia come detenuto che come cappellano – spiega don Fernando Russo, parroco di San Paolo Bel Sito – potremo toccare con mano la concretezza della speranza, la concretezza di una possibilità di rialzarsi da una caduta tragica quale può essere un errore di vita che conduce in carcere. Ogni essere umano è chiamato al bene. Questa chiamata è incessante, a ciascuno di noi il compito di ascoltarla, accoglierla per convertire il proprio cuore e la propria vita”.

La moderazione è affidata a Mariangela Parisi, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Nola.