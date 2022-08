Papa Francesco: Angelus, in Ucraina “fermarsi e negoziare”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Anche durante il viaggio non ho mai smesso di pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato, chiedendo a Dio di liberarlo dal flagello della guerra”. Lo ha rivelato il Papa, al termine dell’Angelus di ieri in piazza San Pietro, dove secondo la Gendarmeria vaticana erano presenti circa 12mila fedeli. “Se si guardasse la realtà obiettivamente, considerando i danni che ogni giorno di guerra porta a quella popolazione ma anche al mondo intero, l’unica cosa ragionevole da fare sarebbe fermarsi e negoziare”, ha ribadito Francesco: “Che la saggezza ispiri passi concreti di pace”.