Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Repubblica di Fiji

(Foto Vatican Media/SIR)

È durato circa 25 minuti il colloquio privato tra il Papa e il presidente della Repubblica di Fiji, Ratu Wiliame Maivalili Katonivere, il quale ha poi incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da Sua Eccellenza Mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. “Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – informa la Sala Stampa della Santa Sede – ci si è soffermati su alcune tematiche di carattere regionale, particolarmente sull’urgente questione dei cambiamenti climatici, sulla sua dimensione umanitaria e sulla necessità di un maggiore impegno per salvaguardare la casa comune. Sono stati rilevati, inoltre, i buoni rapporti esistenti tra la Santa Sede e le Fiji e il contributo della Chiesa cattolica alla vita e allo sviluppo del Paese”.