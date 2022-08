Diocesi: Pescara-Penne, la statua restaurata della Madonna degli angeli torna a Bisenti

(foto diocesi Pescara-Penne)

Domani alle ore 18,30 nella chiesa parrocchiale di Bisenti, al termine della messa presieduta dal vescovo di Pescara-Penne mons. Tommaso Valentinetti, sarà svelata la statua della Madonna in trono, detta degli angeli, un’opera in terracotta policroma di scuola abruzzese del XVI secolo, restaurata grazie ad Opera Tua progetto di Coop Alleanza 3.0 a sostegno del patrimonio artistico locale. Interverranno all’appuntamento Enrico Bressan di Fondaco, Rossella Calanca, restauratrice dell’opera, Meri Marziali, consigliere di amministrazione Coop Alleanza 3.0, Paola Davani, presidente di Zona soci Coop Alleanza 3.0. “Viene riconsegnata a Bisenti un’immagine sacra legata alla fede dell’intera comunità: simbolicamente è il ritorno della Madre, che si presenta a noi in tutto il suo splendore, per riportarci al Figlio. Le sue mani suggeriscono la preghiera, rivolta al Bambino un tempo sdraiato sul suo grembo, ma scomparso da secoli. Non c’è più il figlio, ma rimane, perenne e attuale, l’invito di Maria a pregare con lei”. Sono queste le parole di don Paolo Curioni, presidente della Commissione arte sacra della diocesi di Pescara-Penne, riportate nel comunicato dove si spiega anche che prima della messa, mons. Valentinetti benedirà e inaugurerà le sale parrocchiali e la casa canonica, resi inagibili dal sisma del 2009 e riportati in vita grazie ai fondi dell’8x1000 della Chiesa cattolica italiana.