Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, morto a 98 anni il decano don Erio Cilloni

È morto ieri all’età di 98 anni, don Erio Cilloni, decano del clero della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, i funerali si svolgeranno domani, alle ore 9 a Bibbiano, con la messa presieduta dal vescovo mons. Giacomo Morandi. Nato a San Polo d’Enza il 30 giugno 1924, ordinato sacerdote il 29 giugno 1947 dal vescovo Beniamino Socche, è stato vicario cooperatore per un biennio a Bibbiano; dal 1948 al 1952, ricoprendo lo stesso incarico a San Faustino di Rubiera, quindi ha trascorso un decennio come parroco di Ligonchio. Per cinquant’anni ininterrotti, dal 1 aprile 1962 al 10 settembre 2012 ha guidato la parrocchia di Bibbiano, realizzando numerose opere, tra cui: restauro totale della canonica, realizzazione dell’oratorio e del circolo Anspi, campo sportivo e spogliatoio, ristrutturazione di un antico edificio rurale attiguo alla canonica trasformato in casa di accoglienza per anziati, inaugurato nel 1997, che ospita 24 persone con la presenza di suore indiane, ripristino della chiesa parrocchiale danneggiata da due sismi. Nella sua vita di sacerdote, don Erio Cilloni ha riservato particolare attenzione alle confessioni ed alle benedizioni pasquali delle case e delle aziende, occasione ritenuta preziosa per incontrare le famiglie, i giovani, gli adulti, i bambini e gli anziani. Cura pastorale degli ammalati e attività oratoriale tra i suoi impegni negli anni, affiancati a quello di insegnante di religione nelle scuole medie statali, oltre che di insegnate di latino e matematica per ripetizioni che dava gratuitamente dava agli studenti in canonica.