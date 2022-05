Religiose: suor Monica Muccio nuova superiore della provincia Italia-Malta-Romania

Il XII Capitolo provinciale delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa di Gesù Bambino, tenutosi a Focene dal 30 aprile al 6 maggio, ha eletto superiora della provincia Italia-Malta-Romania suor Monica Muccio, alla presenza della superiora generale, suor Lilian Kapongo. Suor Angela Elefante è stata eletta vicaria; del nuovo consiglio fanno parte anche suor Emma Vernuccio, suor Annamaria Amadori e Suor Fedelis Atitio. Ieri mattina, nella chiesa della Casa di Focene, la celebrazione eucaristica che ha concluso i lavori capitolari, presieduta dal vescovo ausiliare di Napoli, mons. Gaetano Castello. Era stato il carmelitano mons. Filippo Iannone, presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi – si ricorda in una nota – a presiedere la celebrazione d’inizio che, con il canto del Veni Creator ha aperto la settimana di discernimento delle suore che si ispirano al carisma della beata Madre Crocifissa e di padre Van Den Eerenbeemt. Le suore carmelitane missionarie della provincia Italia-Malta-Romania hanno da poco avviato un’esperienza comunitaria a Marina di Acate, in provincia di Ragusa, a fianco dei lavoratori stranieri impiegati nelle serre. Tra invisibilità e sfruttamento, assenza di servizi e anche situazioni di degrado e violenza, vivono anche centinaia di bambini e ragazzi per i quali, in collaborazione con la Caritas, le suore offrono la loro presenza quotidiana.