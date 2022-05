Diocesi: Lucca, conclusa la Settimana della scuola, con la partecipazione di oltre 3.600 ragazzi

Si è conclusa ieri, con una messa nella cattedrale di San Martino presieduta alle ore 19 dall’arcivescovo Paolo Giulietti, la Settimana della scuola, promossa dall’arcidiocesi di Lucca per manifestare la vicinanza della comunità ecclesiale agli studenti, alle famiglie e agli insegnanti. Ma prima, nel pomeriggio, dopo gli interventi del filosofo Adriano Fabris (Università di Pisa) e dello stesso mons. Giulietti, nel Salone del palazzo arcivescovile sono stati premiati i vincitori del concorso “Scuola e Futuro” indetto nei mesi scorsi dall’arcidiocesi e a cui hanno partecipato 164 classi per un totale di oltre 3600 ragazzi. “Aprire e coltivare un dialogo per favorire la formazione e l’educazione delle giovani generazioni”, lo scopo della settimana organizzata dall’Ufficio Pastorale Scolastica e dal Servizio Irc, durante la quale – si legge in una nota – sono stati molteplici i laboratori, le conferenze, le visite didattiche, animati anche con la collaborazione degli altri uffici diocesani e che hanno visto nel palazzo arcivescovile susseguirsi dal 2 al 6 maggio oltre 400 studenti di ogni ordine e grado, decine di insegnanti e genitori e, in un incontro specifico nel giorno di apertura della Settimana, anche di una ventina di dirigenti scolastici del territorio provinciale di Lucca.