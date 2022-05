Diocesi: Pavia, l’11 maggio incontro con padre Pier Luigi Maccalli promosso dal Centro missionario

Nell’ambito del Festival della missione 2022, mercoledì 11 maggio sarà a Pavia padre Pier Luigi Maccalli per portare la sua “forte” testimonianza missionaria. Originario di Crema, il sacerdote appartenente alla Società missioni africane era stato rapito il 17 settembre del 2018 in Niger, in una missione a circa 150 chilometri dalla capitale Niamey; venne poi liberato nell’ottobre 2020 dopo due anni di prigionia.

L’incontro con padre Maccalli, promosso dal Centro missionario diocesano di Pavia, sarà ospitato dalle 21 in duomo.