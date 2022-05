Diocesi: Benevento, il 10 maggio il vescovo Accrocca celebra una messa per Rachelina Ambrosini

Martedì prossimo, 10 maggio, alle ore 19, nel Duomo di Benevento, sarà celebrata una Messa nel decimo anniversario della proclamazione della Venerabilità di Rachelina Ambrosini. Presiede l’arcivescovo, mons. Felice Accrocca. Interviene la postulatrice Suor Francesca Caggiano dell’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiane di Don Bosco. “Intenso e profondo senso della famiglia, grande amore e impegno nella scuola, straordinaria bontà associata a quotidiani gesti di carità verso i più fragili, vivo spirito di pietà, semplicità ed umiltà, serenità di fronte alla preannunziata morte”. Così Tommaso Maria Ferri, presidente della Fondazione Ambrosini, riassume le caratteristiche saliente della sua personalità: “L’unica ricchezza per Rachelina- si legge in una nota – è Dio che le ha dato la gioia della vita. Il cammino della santità in lei florilegio di virtù, testimonia come il Signore sparge il seme ovunque e coglie frutti da qualsiasi terreno”. Rachelina raggiunge la maturità spirituale a soli 15 anni. Il corpo di Rachelina Ambrosini riposa nella Chiesa Badiale di Santa Maria e Sant’Alessio in Venticano, nella Città del Vaticano è in corso il processo di Beatificazione e Canonizzazione.