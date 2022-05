Ecumenismo: Lungro, nel pomeriggio incontro su “La sinodalità nell’Ortodossia e nella Chiesa globale nel pensiero Ioannis Zizioulas”

È in programma per il pomeriggio di oggi, lunedì 9 maggio, un nuovo incontro del ciclo di conferenze “Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche”, organizzato dall’Eparchia di Lungro in collaborazione con il Centro studi per l’Ecumenismo in Italia. L’appuntamento è per le 18 su Zoom e vedrà la partecipazione di Keramidas Dimitrios, docente presso la Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino (Angelicum) di Roma, che parlerà de “La sinodalità nell’Ortodossia e nella Chiesa globale nel pensiero di Ioannis Zizioulas”. L’incontro sarà introdotto da mons. Donato Oliverio, eparca di Lungro, e moderato da papàs Alex Talarico, delegato del vescovo per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso.