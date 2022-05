Diocesi: Cassano all’Jonio, mons. Savino conferisce il ministero dell’accolitato a due seminaristi e a cinque candidati al diaconato permanente

Nel corso della celebrazione eucaristica per la festa in onore della Madonna della Catena che il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, presiederà domenica 8 maggio, alle 18.30, nella cattedrale di Santa Maria del Lauro, verrà conferito il ministero dell’accolitato ai seminaristi Roberto Di Lorenzo, della parrocchia San Nicola di Bari in Morano Calabro, e Sanjay Dhanwar, della parrocchia San Teodoro in Laino Castello.

“La Chiesa particolare che è in Cassano all’Jonio, unitamente alle realtà di provenienza dei cinque aspiranti all’ammissione agli ordini sacri, si prepara a vivere – ha affermato mons. Savino – un momento particolare di comunione e di espansione spirituale che contribuirà, con l’aiuto di Dio, a far crescere la Chiesa diocesana”. “La Madonna della Catena – ha evidenziato il presule – modello di ogni virtù sia per i nostri nuovi accoliti paradigma di grazia nel cammino verso il sacerdozio”.

Per la diocesi cassanese è un momento di grazia. Il 15 maggio, infatti, alle 18.30, in cattedrale, durante la celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Savino, sarà conferito il ministero dell’Accolitato a cinque Lettori, candidati al diaconato permanente. Si tratta di Antonio Paiella, della parrocchia San Girolamo in Castrovillari, Giuseppe Guarnaccia, della comunità San Teodoro Martire in Laino Borgo, Michele Diotati, della parrocchia San Girolamo in Castrovillari, Nicola Taranto, della Parrocchia Beato G. Puglisi in Castrovillari, e Vincenzo Stivale, della parrocchia Ausilium Crhistianorum della contrada Vigne di Castrovillari. “Sin d’ora – ha esortato il vescovo –, la comunità a vivere questi importanti momenti nella preghiera affinché tutti possiamo essere testimoni della Parola ed imitatori del Risorto”.