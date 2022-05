Papa Francesco: messaggio di Pasqua ai leader politici del Sud-Sudan, a firma congiunta con Welby e Wallace

“In questa stagione, vi scriviamo per condividere con voi la nostra gioia nel celebrare la resurrezione di Gesù Cristo, che ci mostra che un nuovo cammino è possibile: una strada di perdono e libertà, che ci rende umili per vedere Dio negli altri, perfino nei nostri nemici”. E’ quanto si legge nel messaggio di Pasqua ai leader politici sud-sudanesi, a firma congiunta di Papa Francesco, dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e del Moderatore della Chiesa di Scozia, Jim Wallace. “Questo cammino conduce a una nuova vita, sia per noi come individui sia per coloro di cui siamo guida”, si legge ancora nel messaggio, in inglese, diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. “La nostra preghiera è che voi percorriate di nuovo questa via – l’appello dei tre leader religiosi – in modo da discernere nuove strade tra le sfide e le lotte di questo tempo”. “Preghiamo anche che il nostro popolo faccia l’esperienza della speranza della Pasqua attraverso la vostra guida. In attesa del mostro Pellegrinaggio di Pace nell’estate prossima, non vediamo l’ora di visitare il vostro grande paese”.