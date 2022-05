Papa Francesco: nomina 19 nuovi Consultori della Congregazione per l’Educazione Cattolica

Il Papa ha nominato 19 nuovi Consultori della Congregazione per l’Educazione Cattolica. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che si tratta dei sacerdoti: Matthias Ambros, professore presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana a Roma; Davide Cito, vice rettore della Pontificia Università della Santa Croce a Roma; Mario Ángel Flores Ramos, già rettore della Universidad Pontificia de México; Andrea Stabellini, professore presso la Facoltà di Teologia di Lugano; Philippe Vallin, professore presso la Facoltà di Teologia Cattolica dell’Université de Strasbourg; Mauro Mantovani, decano della Facoltà di Filosofia della Università Pontificia Salesiana a Roma; i padri: Salvatore Currò, direttore dell’Istituto di Teologia Pastorale della Università Pontificia Salesiana a Roma; Youssef Nasr, segretario generale delle Scuole Cattoliche del Libano; José V.C. Quilongquilong, rettore della Loyola House of Studies dell’Ateneo de Manila University (Filippine); Enrique Sanz Giménez-Rico, rettore della Universidad Pontificia Comillas a Madrid; le suore: María Luisa Berzosa González, direttrice del Movimento Fe y Alegría in Spagna; Martha Séïde, professore presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium della Università Pontificia Salesiana a Roma; i professori: Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano; José María Del Corral, direttore mondiale della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes; Isabel Capeloa Gil, rettore dell’Universidade Católica Portuguesa a Lisbona e presidente della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche; Marianne Evans Mount, presidente della Catholic Distance University a Charleston (Stati Uniti d’America); Jean-Paul Niyigena, professore presso l’Université Catholique du Rwanda; Enrique Palmeyro, direttore mondiale della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes; Guy Selderslagh, segretario generale dell’European Committee for Catholic Education.