Mons. Russo vescovo di Velletri-Segni: card. Bassetti, “grazie per la tua bontà d’animo”, “non sono stati anni facili”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Ti voglio ringraziare per la tua bontà d’animo, la tua capacità di accettare complimenti e critiche, la tua dolcezza nell’esercizio del ministero sacerdotale”. È il saluto del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, a mons. Stefano Russo, nominato oggi dal Papa vescovo di Velletri Segni. “Anche nei momenti tristi, sul tuo viso non è mai mancato il sorriso che ti caratterizza”, ha proseguito il cardinale: “È segno di una speranza che non viene mai meno. Grazie, don Stefano, per quanto nella veste di segretario generale hai fatto a servizio della nostra Conferenza episcopale”. “Vorrei ricordare che non sono stati anni facili: la pandemia che lentamente ci stiamo lasciando alle spalle ha condizionato tutta l’attività pastorale”, ha proseguito Bassetti: “E, forse, mai come in passato sono aumentati i contatti con le Chiese locali. Segno, questo, di una condivisione attenta, costante, con cui si è nutrita e arricchita la comunione ecclesiale”. “In questo momento particolare in cui le nostre Chiese sono impegnate nel Cammino sinodale”, la consegna del presidente della Cei, occorre “avvertire il ‘fiuto’ del popolo santo di Dio e non distogliere mai lo sguardo dalla realtà”. “Caro don Stefano, che tu possa continuare a vivere il tuo ministero con quell’attenzione e quella cura per le persone che non ti sono mai mancate!”, ha concluso Bassetti.