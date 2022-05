Papa Francesco: “la liturgia non si possiede, non è un mestiere”

“La liturgia non si possiede, no, non è un mestiere: la liturgia si impara, la liturgia si celebra. Arrivare a questo atteggiamento di celebrare la liturgia. E si partecipa attivamente solo nella misura in cui si entra in questo spirito di celebrazione”. Lo ha detto il Papa, ricevendo oggi in udienza i docenti e studenti del Pontificio Istituto Liturgico, in occasione del 60° anniversario della sua fondazione. “Non è questione di riti, è il mistero di Cristo, che una volta per sempre ha rivelato e compiuto il sacro, il sacrificio e il sacerdozio”, ha precisato Francesco: “Il culto in spirito e verità. Tutto questo, nel vostro Istituto, va meditato, assimilato, direi respirato. Alla scuola delle Scritture, dei Padri, della Tradizione, dei Santi. Solo così la partecipazione può tradursi in un più grande senso della Chiesa, che faccia vivere evangelicamente in ogni tempo e in ogni circostanza”.