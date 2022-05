Papa Francesco: “mettersi in ascolto”, ma non “delle voci che parlano di tutti in negativo”

“Non c’è sequela senza servizio, né servizio senza croce”. Lo ha detto il Papa, nel discorso – in spagnolo – rivolto ai partecipanti al Capitolo Generale dell’Ordine della Beata Maria Vergine della Mercede (Mercedari), ricevuti oggi in udienza. “Mettersi in ascolto”, l’indicazione di Francesco per il Capitolo dei religiosi, ai quali ha segnalato l’episodio evangelico delle nozze di Cana. Anche oggi, per il Papa, è infatti attuale la frase di Maria a Gesù: “Non hanno più vino”. “Molte realtà che possiamo vedere oggi nel mondo, nella Chiesa, nell’Ordine ci parlano di questa carenza, della mancanza di speranza, di motivazioni, di soluzioni”. In questo contesto, secondo Francesco, non bisogna ascoltare “le voci che parlano di tutto in negativo, che ci vendono soluzioni facili o di compromesso”: “Al Capitolo si va ad ascoltare con semplicità, con gratitudine, con abbandono”, la raccomandazione del Papa: “ascoltare Dio e tornare al primo amore, alla fonte, a riscoprire l’attitudine innocente e speranzosa dei nostri primi anni di vita consacrata”. “La realtà ci può sembrare una lunga notte, e il nostro lavoro una stanchezza insensata, se non lo percepiamo come risposta generosa alla chiamata di Gesù, unendoci alla Chiesa nell’opera di evangelizzazione”