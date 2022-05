A Sua Immagine: nella puntata di oggi la storia di Diana, in quella di domani focus sulla Giornata di preghiera per le vocazioni

Nella puntata di oggi di “A Sua Immagine”, su Rai Uno, viene raccontata la storia di Diana una bella bambina di 8 anni, allegra e solare, che nel 2018 venne colpita da aplasia midollare, una malattia in cui il midollo osseo si auto consuma, creando un circolo vizioso che praticamente azzera il sistema immunitario. La bambina viene ricoverata al Bambin Gesù dove pare che si sia trovata una soluzione: un trapianto di midollo. Per trovare la donatrice, individuarla e fare tutti gli esami di compatibilità ci vuole un anno, ma quando si avvicina il momento del trapianto, la donatrice si tira indietro. È ormai troppo tardi per trovare un altro donatore e, nonostante tentativi disperati dell’ultimo momento, la bambina muore. In studio Lorena Bianchetti incontrerà il papà e la mamma di Diana, che racconteranno la loro vicenda umana. La perdita di Diana ha comportato infatti per loro trovarsi di fronte ad un bivio: da un lato la tentazione di lasciarsi andare all’odio, odiare il mondo, le persone, la Provvidenza e anche se stessi, dall’altro imboccare un cammino positivo, fatto di perdono e della speranza. Oggi Michele e Rossella sono i creatori e l’anima di una associazione che si chiama “Gli unicorni di Diana”, una rete di volontari per promuovere la donazione del midollo.

A Seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Giordano Goccini, parroco di Novellara. In questa puntata don Giordano prosegue il cammino sulla Via Matildica, riflettendo sul tema centrale del Vangelo di questa domenica: il Buon Pastore. Lungo il cammino, tappa a Cervarolo, dove nel 1944 le truppe nazi fasciste trucidarono 24 civili, tra loro anche don Giovanni Battista Pigozzi, emblema di pastore che non si piega ai nazisti e muore con il suo popolo. A Fontanaluccia, invece, visita alla prima Casa della carità, fondata nel 1941 da don Mario Prandi, pietra angolare di un grande progetto di assistenza e sostegno a donne e bambini fragili, che poi si è diffuso nel mondo.

Nella puntata di domani, focus sulla 59ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che si celebra domenica 8 maggio. In studio con Lorena Bianchetti, suor Veronica Cristiana, suora francescana alcantarina, che lavora con i giovani a Nola, don Giovanni Biallo, assistente spirituale Opera Romana Pellegrinaggi, e in collegamento Giovanni Grandi, professore di filosofia morale all’Università di Trieste, che da anni collabora con l’Ufficio pastorale per le vocazioni della Cei.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla santa messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla basilica del Santo Sepolcro a Barletta. Regia di Gianni Epifani e commento di Simona De Santis. Alle 12, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.