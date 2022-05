Diocesi: San Severo, riprende “Politic@mente connessi”, Scuola di formazione all’impegno socio-politico. Nel pomeriggio primo appuntamento

Riprenderà oggi, lunedì 9 maggio, a San Severo, “Politic@mente connessi”, la Scuola diocesana di formazione all’impegno socio-politico. Due gli incontri previsti per questo mese di maggio, pensati – spiega una nota – per costruire un percorso partecipato che ci accompagnerà alla seconda edizione della Scuola che prenderà avvio nell’autunno 2022”. Il primo appuntamento è fissato per oggi, alle 18, presso la sala conferenze della parrocchia Madonna della Divina Provvidenza, con Silvio Cattarina, sociologo e psicologo, che rifletterà su “Un imprevisto è la sola speranza”. Per il 26 maggio, invece, è prevista la realizzazione di un tavolo di partecipazione che si terrà dalle 19 sempre presso la sala conferenze della parrocchia Madonna della Divina Provvidenza.