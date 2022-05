Diocesi: Siracusa, domenica 14 maggio la Festa del Patrocinio di Santa Lucia

Il lancio delle colombe e l’omaggio in piazza Duomo dei Vigili del Fuoco di Siracusa e dei volontari della Protezione Civile caratterizzeranno sabato prossimo, 14 maggio, giornata scelta dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia per celebrare l’ottava della Festa del Patrocinio di Santa Lucia. La Deputazione, in considerazione delle cattive condizioni meteo di domani, domenica 8, ha deciso di rinviare l’uscita del simulacro e delle reliquie di Santa Lucia e la processione fino alla Cattedrale a sabato 14. “Possiamo dire che ci sarà il lancio delle colombe effettuato dalla Società Colombofila Siracusana “Dioniso”, spiega il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione: “Non potremo avere il numero di 700 esemplari che era stato previsto per giorno 1 maggio, ma ci saranno decine di colombe a ricordare il miracolo del 1646 e dare un segnale di pace”. L’uscita è prevista sempre per le ore 18: “Quando il simulacro raggiungerà piazza Duomo i berretti verdi lasceranno il simulacro ai vigili del fuoco mentre altri vigili posizioneranno i fiori sulla statua di Santa Lucia posta nel prospetto della Cattedrale. Quindi toccherà ai volontari della protezione civile portare a spalla il simulacro per un altro tratto di piazza Duomo. Poi – spiega ancora Pucci Piccione – i berretti verdi torneranno al loro posto e inizierà la processione per il centro storico”. La processione attraverserà le vie di Ortigia. Alle ore 21 è previsto l’ingresso delle Reliquie e del Simulacro in Cattedrale e la chiusura della nicchia della Cappella che custodisce il Simulacro. Domani, alle ore 8 – informa la diocesi – sarà celebrata la messa; alle ore 11.30 messa presieduta dal parroco della Cattedrale mons. Salvatore Marino con la presenza della Comunità dei Diaconi permanenti dell’Arcidiocesi di Siracusa. Alle ore 19, un’altra celebrazione eucaristica. La chiesa di Santa Lucia alla Badia, dal 9 al 14 maggio, aprirà alle ore 10 e chiuderà al termine della celebrazione delle ore 19.00. Ogni giorno alle ore 19 sarà celebrata la messa.