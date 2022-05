Papa Francesco: nomina mons. Serafino Parisi vescovo di Lamezia Terme

(Foto Giuseppe Pipita)

Il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Lamezia Terme mons. Serafino Parisi, del clero di Crotone-Santa Severina, parroco e direttore della Scuola Biblica Diocesana. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Parisi è nato il 3 gennaio 1962 a Santa Severina, in provincia di Crotone, arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Ha conseguito il Baccellierato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma, la Licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico, il Dottorato presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e la Laurea in Filosofia presso l’Università di Tor Vergata. È stato ordinato sacerdote il 25 aprile 1987. È stato parroco di Santa Maria Maggiore a Santa Severina; amministratore parrocchiale di San Tommaso d’Aquino ad Altilia e dal 1990 al 1994 parroco; vicario episcopale per la Pastorale e per la Cultura; membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e membro del Collegio dei Consultori. Negli anni ‘90 è stato assistente diocesano dell’Azione Cattolica e direttore della Scuola diocesana di formazione socio-politica. È stato inoltre parroco di San Nicola Vescovo a Cotronei (1994-2000); parroco di Cristo Risorto a Steccato di Cutro (2000-2003); membro del Consiglio di amministrazione della diocesi; rappresentante della diocesi di Crotone-Santa Severina nella Commissione Presbiterale Regionale; vice presidente dell’Idsc; direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano; membro della Commissione Regionale Dottrina della fede e Catechesi. È docente di Greco del Nuovo Testamento, Ebraico ed Esegesi biblica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, giornalista pubblicista e direttore di Vivarium, Rivista di Scienze

Teologiche. Finora è stato Direttore della Scuola Biblica Diocesana Bèt Jòseph e Parroco di S. Dionigi a Crotone