A partire da domani, venerdì 11 marzo, Tv2000 trasmetterà in diretta, alle 9, le prediche per la Quaresima tenute nell’Aula Paolo VI dal predicatore della Casa Pontificia, card. Raniero Cantalamessa, sul tema “Prendete, mangiate: questo è il mio corpo” (Matteo 26,26). L’emittente della Cei trasmetterà sempre in diretta anche le prediche del 18 e 25 marzo e dell’1 e 8 aprile.