Movimenti: Rns, sabato presentazione del nuovo sito web e dei canali social di Salvatore Martinez

Verrà presentato ufficialmente sabato 12 marzo sul sito web e sulla pagina Facebook del Rinnovamento nello Spirito Santo – dalle 21 alle 22 in diretta dalla chiesa dell’Ordinariato Militare d’Italia in Roma – il nuovo sito www.salvatoremartinez.com e i canali social di Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, attivi a partire dalla stessa data, all’interno dei lavori del Consiglio nazionale del RnS.

“Serving People – Spiritual Life”. Con questa espressione che figura in homepage, nel 25° di ministero alla guida del Movimento, Martinez apre una nuova via di servizio, di approfondimento della fede e della vita spirituale, di dialogo culturale e sociale.

Introdurrà e condurrà la serata Mario Landi, coordinatore nazionale RnS. Fabio Zavattaro, giornalista e già vaticanista Rai, modererà gli interventi di mons. Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia; Francesco Bonini, rettore della Lumsa; Tonino Cantelmi, presidente Aippc (Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici).

“Ho molto pregato e atteso prima di decidermi a dare vita a un sito web personale – spiega Martinez alla vigilia del ‘varo’ – e ad aprire alcuni canali social. Con un preciso intento: intensificare il mio servizio al prossimo, specie ai lontani, e promuovere la cura della vita spirituale, così tanto trascurata oggi. È dalla fine del 2018 che lavoro a questo progetto editoriale di comunicazione e di evangelizzazione, dunque prima della ‘conversione digitale’ del RnS, avviata all’inizio della pandemia, nel marzo 2020. Mi decido ad attuarlo in un anno per me davvero speciale: è il Giubileo d’oro del Rinnovamento in Italia ed è anche il mio 25° anno di ministero alla guida del RnS. Sento di essere chiamato a dare ancora di più, a beneficio di questa grande e speciale famiglia che già siamo, ma anche a generare spazi nuovi, amicizie nuove, approfondimenti e sviluppi spirituali e sociali per la nostra meravigliosa fede cristiana”.

La serata si concluderà con uno speciale tempo di preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo.