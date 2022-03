Diocesi: Milano, dopo due anni torna l’incontro dell’arcivescovo Delpini con i cresimandi di 1.107 parrocchie

Torna dopo due anni il tradizionale “Incontro dei cresimandi” a San Siro. Nel pomeriggio di sabato 28 maggio lo Stadio Meazza di Milano ospiterà l’incontro diocesano dei ragazzi e delle ragazze della Cresima con l’arcivescovo Mario Delpini e con i vicari episcopali della diocesi. “Dopo la sospensione nel 2020 e nel 2021, a causa dell’emergenza sanitaria, finalmente ci sono le condizioni per poter celebrare questo evento in presenza”, spiega una nota della curia. “I tre anelli del Meazza si riempiranno dei colori delle sette zone pastorali della diocesi di Milano, grazie alle pettorine che indosseranno i partecipanti, dando una suggestiva immagine di insieme in uno Stadio nuovamente pieno”. I ragazzi della Cresima delle 1.107 parrocchie ambrosiane “affolleranno di nuovo lo stadio, accompagnati dai loro genitori, catechisti e catechiste ed educatori e dalle religiose e dai presbiteri che guidano il loro cammino per la celebrazione della Confermazione, tappa conclusiva dell’Iniziazione cristiana e momento chiave di ripartenza per il nuovo percorso di fede dell’età della preadolescenza, nell’ambito dell’oratorio”.

“Questo appuntamento, dopo i due anni di pandemia e in questo periodo così particolare di riaperture, diventa un momento simbolico di ripresa per i ragazzi, le loro famiglie, catechisti ed educatori – commenta il vicario generale della diocesi, mons. Franco Agnesi –. La nostra Chiesa torna a fare festa insieme. La data del 28 maggio si è potuta definire solo in questi giorni, valutando sia l’andamento epidemiologico sia la disponibilità dell’ente gestore dello Stadio, in sinergia con il Comune di Milano. Inevitabilmente viene chiesto alle comunità pastorali e parrocchiali di riequilibrare il loro calendario, ma siamo convinti che questo sia uno sforzo prezioso per favorire la partecipazione di tutti”.

Invitati all’incontro non saranno solo i Cresimandi 2022 ma anche i Cresimati 2021.

Organizzato per la prima volta nel 1983, l’incontro diocesano all0 stadio, occasione di incontro annuale per generazioni di ragazzi con l’arcivescovo di Milano, prima della pandemia non era mai stato sospeso. Negli anni si sono susseguiti i cardinali Carlo Maria Martini, Dionigi Tettamanzi e Angelo Scola. E anche due Pontefici hanno voluto essere presenti all’Incontro dei Cresimandi, integrandolo nel programma della loro visita a Milano: Papa Benedetto XVI nel 2012 e Papa Francesco nel 2017.