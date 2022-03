Perù: Vaticano nomina il card. Barreto Gran cancelliere della Pontificia Università Cattolica (Pucp)

Mons. Nicola Girasoli, nunzio apostolico in Perù, ha informato la comunità universitaria dell’elezione del cardinale Pedro Barreto, arcivescovo di Huancayo, a Gran cancelliere della Pontificia Università Cattolica del Perù, per un periodo di tre anni. Ne ha dato notizia, ieri, attraverso un comunicato, la stessa Pucp. La nomina avviene su indicazione del Segretario di Stato della Santa Sede ed è conforme agli Statuti della Pucp, recentemente confermati dopo la visita dell’équipe rettorale a Roma, nel dicembre 2021. Il porporato peruviano prende il posto del card. Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l’Educazione cattolica, che ha esercitato tale mandato nell’ultimo quinquennio, coadiuvato da mons. Miguel Cabrejos, presidente della Conferenza episcopale peruviana. Attuamente, il card. Barreto è anche presidente della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam) e vicepresidente della Conferenza episcopale peruviana.

“Come Gran cancelliere, in questo momento sento gratitudine a Dio, a Papa Francesco e alla Santa Sede, che mi hanno permesso di condividere con voi, cari fratelli e sorelle che compongono la grande famiglia della Pucp, di potervi servire”, riassume il cardinale Barreto, che è anche arcivescovo metropolita di Huancayo, primo vicepresidente della Conferenza episcopale peruviana e presidente della Rete ecclesiale panamazzonica.

Inoltre, il nuovo Gran Cancelliere sottolinea che la nostra Università deve rimanere un punto di riferimento regionale e nazionale in termini di impegno sociale, “soprattutto quando si definisce cattolica”. E ricorda che, per la Pucp, “essere pontificia significa essere un ponte di dialogo per cercare verità, giustizia, pace, valori etici e morali che ogni società dovrebbe avere”.