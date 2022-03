Libri: Roma, il 14 marzo la presentazione di “Le diversità riconciliate. Un protestante nel giornale del Papa”

Lunedì prossimo, 14 marzo, alle ore 15 nella Sala Marconi di Palazzo Pio (piazza di Porta Pia 3) a Roma si terrà la presentazione del volume di Marcelo Figueroa “Le diversità riconciliate. Un protestante nel giornale

del Papa” (Libreria Editrice Vaticana). Il volume è impreziosito da una prefazione di Papa Francesco.

Il libro – si legge in una nota – raccoglie in maniera cronologica gli articoli, i contributi e le interviste che Marcelo Figueroa, presbitero della Chiesa presbiteriana argentina, da oltre 20 anni amico personale di Papa Francesco, ha pubblicato sull’Osservatore Romano, di cui è diventato “firma” dal 2016, primo protestante nella storia plurisecolare del quotidiano della Santa Sede. Gli interventi di Figueroa affrontano una

pluralità di tematiche, tra cui: la costante ricerca del cammino ecumenico tra le Chiese, la portata profetica

di encicliche come Laudato si’ e Fratelli tutti, il contributo che l’esperienza cristiana in terra

latinoamericana può portare all’intero cristianesimo. Alla presentazione del 14 marzo parteciperanno Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di S. Egidio, e Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana. Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano, aprirà l’incontro con i saluti. Modera Silvina Perez, responsabile dell’edizione spagnola dell’Osservatore Romano. L’evento sarà visibile in diretta streaming sul sito.