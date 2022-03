Movimenti: a Firenze un convegno su “Il Concilio Vaticano II e il carisma dell’Unità di Chiara Lubich”

“Il Concilio Vaticano II e il carisma dell’Unità di Chiara Lubich”. E’ il tema di un convegno che si terrà a Firenze, l’11 e il 12 marzo, nel Salone dei Cinquecento, a Palazzo Vecchio. Il convegno – si legge in un comunicato del Movimento dei Focolari – intende esplorare “la novità che il Concilio Vaticano II continua a rappresentare per la Chiesa universale, promuovendo la partecipazione dei laici alla vita e alla missione della Chiesa, cammino in cui si colloca anche il carisma dei Focolari, incentrato sulla fraternità”. Interverranno tra gli altri Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola e vice-presidente della Conferenza episcopale italiana; Brendan Leahy, vescovo di Limerick – Irlanda; Severino Dianich, della Facoltà teologica dell’Italia Centrale; Piero Coda, Istituto Universitario Sophia; Angelo Maffeis (Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale); Stefan Tobler (Università “Lucian Blaga” Sibiu –Romania). “Anche oggi – spiega il prof. Vincenzo Di Pilato dell’Università Teologica pugliese – mentre tutto sembra nuovamente crollare sotto i colpi di una politica miope e smemorata, non ci resta altro di sicuro tra le mani che la Parola di Vita, la sola capace di rigenerare la Chiesa. Ed è su questa testimonianza che la Chiesa potrà diventare per il mondo intero Parola autorevole di pace e di unità”. Unità che anche è il nucleo carismatico della spiritualità di Chiara Lubich, estratto dal Vangelo, fin dagli albori dei Focolari. Il convegno vuole mettere in luce le consonanze tra il cammino tracciato dalla Lubich ed i grandi temi affrontati dai lavori del Concilio Vaticano II. Si esaminerà inoltre come il messaggio del Concilio si sia innestato nell’esperienza nata dal carisma dell’unità, ma, nello stesso tempo, come la fioritura ecclesiale di esso sia stata possibile proprio grazie al Concilio”. L’evento ha il patrocinio del Comune di Firenze ed è realizzato con la partecipazione della Facoltà teologica dell’Italia centrale, Associazione teologica italiana, Istituto Paolo VI, Centro internazionale studenti “Giorgio La Pira”, Movimento dei Focolari, Scuola Abbà, Città Nuova editrice. Si può seguire il convegno in italiano e inglese su live.focolare.org/Firenze2022