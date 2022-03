Congresso eucaristico nazionale: Matera, presentazione del manifesto ufficiale dell’evento in programma dal 22 al 25 settembre

Viene presentato questo pomeriggio a Matera, nella sala congressi della Casa di spiritualità Sant’Anna alla presenza di 100 delegati provenienti da tutta Italia, il manifesto ufficiale del XXVII Congresso eucaristico nazionale che si svolgerà nella Città dei Sassi dal 22 al 25 settembre sul tema “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”.

Per l’evento del prossimo autunno, come ha riferito nella conferenza stampa di ieri l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, sono attesi 1.500 delegati, sette per ogni diocesi, oltre ad un numero imprecisato di pellegrini che potranno prendere parte ad una o più delle manifestazioni pubbliche programmate, dalla processione eucaristica per le vie della città alla via crucis nei Sassi.

Sul sito web dell’arcidiocesi di Matera-Irsina è disponibile il programma delle tre giornate e un Sussidio liturgico che accompagnerà i momenti di preghiera e di riflessione.