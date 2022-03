Natalità: Milano, martedì si presenta la seconda edizione degli Stati generali. “Dalle culle vuote alla ripartenza del Paese”

Kick off per la seconda edizione degli Stati generali della natalità, la più grande manifestazione italiana dedicata al contrasto della crisi demografica, che lo scorso anno ha visto tra i protagonisti Papa Francesco e il premier Mario Draghi.

A organizzare l’evento “Dalle culle vuote alla ripartenza del Paese”, in programma il 15 marzo, alle ore 16, sarà la Fondazione per la natalità con il contributo del Forum delle associazioni familiari nell’ambito del progetto “Confido” e Sfera MediaGroup- la divisione infanzia di Rcs MediaGroup, con il supporto dell’Associazione Obm-Ospedale Bambini Buzzi Milano.

Nella prima parte, introdotta e moderata da Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità e presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, interverranno Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Letizia Moratti, vice presidente e assessore alla Sanità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, Alessandro Visconti, direttore generale Asst Fatebenefratelli Sacco, Gian Vincenzo Zuccotti, preside Comitato di Direzione Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Milano, Alessandro Rosina, demografo, Alessandro D’Avenia, scrittore.

Nella seconda parte, moderata da De Palo e Chiara Bidoli, direttrice delle testate Io e il mio bambino, Style Piccoli e quimamme.it, interverranno Antonella Conti, direttore operativo Associazione Obm-Ospedale Bambini Milano, e Julia Elle, attrice, scrittrice e ideatrice della webserie “Disperatamente mamma”. Concluderà Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. Sarà possibile seguire l’intero evento in diretta streaming sui canali Facebook @statigeneralidellanatalita, @forumfamiglie e @quimamme.