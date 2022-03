Cammino sinodale: Bologna, il card. Zuppi ha incontrato direttori e responsabili delle testate giornalistiche

Un incontro sinodale di ascolto con tutti i direttori e i caporedattori delle testate giornalistiche presenti nel territorio bolognese. L’iniziativa, che si è svolta nei giorni scorsi presso la sala Santa Clelia dell’arcivescovado, ha visto la partecipazione di una ventina di giornalisti seduti introdotti dal facilitatore Luca Tentori, in dialogo con il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi, il vicario generale per la Sinodalità, mons. Stefano Ottani, e il referente diocesano per il Sinodo, mons. Marco Bonfiglioli. Nel corso dell’incontro si è approfondita la traccia sinodale “Chi sono oggi i nostri compagni di viaggio” in una riflessione comune, la prima che ha visto protagonisti direttori e caporedattori. L’incontro è stato promosso dall’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Bologna, diretto da Alessandro Rondoni, presente anch’egli come il direttore del QN, Michele Brambilla, i caporedattori bolognesi de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, del Corriere della Sera, Olivio Romanini, di Repubblica, Giovanni Egidio, il caporedattore del Tg regionale Emilia-Romagna, Ivan Epicoco, i direttori de “Il Regno”, Gianfranco Brunelli, di “Bologna Sette”, degli altri media diocesani, oltre ai responsabili delle emittenti televisive È Tv, Trc, delle agenzie stampa Ansa, Dire, online Bologna Today, e il rappresentante dell’Ucsi Emilia-Romagna, Guido Mocellin. A conclusione dell’incontro è intervenuto il card. Zuppi, che ha sottolineato l’importanza del lavoro fatto insieme. L’arcivescovo ha ringraziato del servizio svolto dai giornalisti e dal mondo dell’informazione per curare le relazioni, specialmente nei tempi di pandemia e di emergenza per la guerra in Ucraina.