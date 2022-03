Cultura: Biblioteca santa Scolastica (Subiaco), dal 19 marzo ciclo di presentazione di libri. Il 1 aprile incontro con lo scrittore afghano Gholam Najafi

(Foto Biblioteca santa Scolastica)

Partirà il prossimo 19 marzo il ciclo di presentazioni di libri organizzato dalla Biblioteca statale del Monumento nazionale di Santa Scolastica, a Subiaco (Rm). A moderare gli incontri il direttore della Biblioteca, il benedettino dom Fabrizio Messina Cicchetti. Il primo incontro è dedicato al testo di dom Gioacchino De Liberato “Ricordi. Riflessioni spirituali sulla vita di Silvestro Dogliotti”. Il calendario prevede il 26 marzo la presentazione degli atti del convegno “Subiaco 1465. Nascita di un progetto editoriale?”, il 1 aprile “Cronache dal mondo dell’arte 1. Storie curiose di artisti e dintorni” e sabato 2 aprile (ore 17) “Tra due famiglie” di Gholam Najafi, scrittore e rifugiato afghano, fuggito dal suo Paese a soli 10 anni, nel 2000. Suo padre, pastore, è stato ucciso dai talebani. La partecipazione sarà in presenza (prenotazione obbligatoria a: bmn-sns.comunicazione@beniculturali.it indicando la data dell’evento prescelto) e on line sul canale You Tube della biblioteca.