Don Tonino Bello: Molfetta, ritorna il premio letterario dedicato al vescovo

Giunge alla terza edizione il Premio letterario don Tonino Bello, dedicato all’indimenticato vescovo della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi e suddiviso in due sezioni, poesia metafisico-civile e giornalismo di prossimità, generi praticati dal venerabile anche dalle colonne del settimanale diocesano Luce e Vita, che ne edita l’Opera Omnia.

Il bando, aperto a poeti e a giornalisti iscritti all’Ordine, è consultabile a partire dall’8 dicembre 2022 sul sito www.diocesimolfetta.it e sul numero 41 del settimanale diocesano Luce e Vita. Tempo fino al 31 gennaio 2023 per consegnare, attraverso l’apposito modulo accessibile dal sito, componimenti inediti in lingua italiana, straniera o vernacolare (in questi ultimi due casi, solo se con traduzione a fronte) e articoli scritti di massimo 5000 battute spazi inclusi, editi su giornali web o cartacei nazionali nell’anno solare 2022. Due giurie di riconosciuti esperti in ambito poetico e giornalistico valuteranno gli scritti pervenuti nei mesi successivi e sabato 22 aprile 2023 si terrà la premiazione dei primi tre classificati di entrambe le sezioni, con anche la consegna di menzioni speciali ad altri testi meritevoli. La cerimonia conclusiva del Premio quest’anno rientrerà nel cartellone di eventi per celebrare il 30° anniversario del dies natalis di mons. Bello.