Diocesi: Reggio Emilia, il ricordo di padre Daniele da Torricella in una messa e in un libro

Il 10 dicembre 1945 moriva il cappuccino padre Daniele da Torricella, apostolo degli ammalati e dei poveri. La morte del religioso, dichiarato venerabile, sarà ricordata nella chiesa di Reggio Emilia dei padri Cappuccini – in via Ferrari Bonini – nel corso della solenne concelebrazione eucaristica che il vescovo emerito Adriano Caprioli presiederà domenica 11 dicembre, alle 18. I canti saranno animati dal coro “Santa Maria di padre Remigio”.

In occasione del 77° anniversario della morte del religioso sarà disponibile il volume di Angelo Onger “Padre Daniele da Torricella. Sia per amore di Dio”, pubblicato dalle Edizioni San Lorenzo con prefazione dell’arcivescovo Giacomo Morandi e a cura di padre Lorenzo Volpe. L’autore legge l’intenso, instancabile e generoso ministero di padre Daniele alla luce di quanto espresso nel sottotitolo del libro “per amore di Dio”, tratto distintivo del suo apostolato. Il volume, oltre duecento pagine, costituisce un’accurata e aggiornata biografia del cappuccino, che tanto ha inciso nella comunità reggiana. Reca un ricchissimo corredo iconografico con numerose fotografie inedite, relative sia a padre Daniele, che alla fraternità reggiana dei cappuccini; altre immagini documentano sia le corsie degli ospedali di Reggio e Modena in cui come cappellano ha incontrato e confortato migliaia di ammalati, sia la chiesa di via Ferrari Bonini prima e dopo il bombardamento del 1944. È completato da una bibliografia.