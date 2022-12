Bibbia e psicoanalisi: Istituto JP2, il 16 dicembre un incontro con Massimo Recalcati e Pierangelo Sequeri

Bibbia e psicoanalisi in dialogo tra loro, attraverso l’incontro tra due figure di significativamente rappresentative in Italia di questi due mondi, Massimo Recalcati e Pierangelo Sequeri. Lo propone la Cattedra Gaudium et spes del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II (JP2) matrimonio e famiglia, aderendo al messaggio del documento postconciliare da cui prende il nome, che ha tra le sue finalità quella di promuovere il dialogo tra la Chiesa e il mondo contemporaneo.

L’occasione del dialogo è l’uscita del libro di Recalcati “La legge della parola. Radici bibliche della psicoanalisi”, in cui si scopre non solo che può non esserci contrapposizione tra logos biblico e psicoanalisi, ma che il primo ne costituisce una delle sue radici più profonde. L’incontro, che prende il titolo del libro, è in programma venerdì 16 dicembre alle 17.30 nell’Auditorium dell’Istituto (Piazza San Giovanni in Laterano, 4) e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e il profilo Facebook dell’Istituto. L’ingresso è libero, ma è gradita l’iscrizione on-line all’evento.