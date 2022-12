Sport: Csi, domenica 11 dicembre ad Arezzo il 1° Campionato nazionale di Trail sui 43 km e 23 km

(foto Csi)

È in programma per domenica 11 dicembre ad Arezzo il 1° Campionato nazionale di Trail Running che vedrà 360 atleti, di cui 100 tesserati del Csi, prendere il via dal parco di Villa Severi, partecipando alla seconda edizione dell’Arezzo Wild Trail su due distanze: la Wild Marathon di 43 km (1900 D+) con partenza alle ore 8, e la Wild Trail di 23 km (1000 D+) con partenza alle ore 9,30. Il ritiro dei pettorali è previsto sabato 10 dicembre dalle ore 15 alle ore 19 o anche domenica mattina fino a 40 minuti prima della prima partenza. Sarà inoltre possibile effettuare un Walk Trail, una camminata guidata di natura ludico-motoria di 15 km con 500 metri di dislivello. Il percorso si svolge su strade in gran parte nel territorio comunale della città di Arezzo e per la quasi totalità sterrate, raggiungendo un’altitudine di 954 metri massimi sull’Alpe di Poti. La manifestazione è organizzata dal Csi-Centro sportivo italiano, in collaborazione con il comitato aretino e con l’Asd Trail Running Project.