Argentina: lanciata la Campagna di solidarietà della Caritas “In questo Natale accorciamo le distanze”

La Caritas Argentina ha lanciato una nuova edizione della sua tradizionale Campagna di solidarietà natalizia, invitando tutta la società argentina a dare la propria collaborazione e vicinanza, per aiutare i fratelli e le sorelle più bisognosi. La campagna è in corso dall’8 dicembre e terminerà il 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

Lo slogan scelto per il 2022 è “In questo Natale accorciamo le distanze”, un’idea che riprende ancora una volta l’appello urgente che la Caritas ha lanciato a metà di quest’anno, chiedendo l’impegno di tutti per colmare gli enormi divari sociali, economici e politici che tanto danneggiano il Paese. In questo senso, il presidente di Caritas Argentina, mons. Carlos Tissera, vescovo di Quilmes, nel suo messaggio diffuso per l’occasione, scrive: “In questo Natale accorciamo le distanze, perché dire Natale è dire vicinanza, prossimità, perché è il bambino Gesù che si avvicina a noi mostrandoci la tenerezza dell’amore di Dio. Per questo, il Natale è anche quella tenerezza che cambia i cuori, che fa emergere quanto di più bello c’è in noi, per farci sentire che siamo fratelli e che siamo tutti figli dello stesso Padre”. Dopo aver ringraziato “tutti i volontari, i donatori, tante persone, che hanno formato questa rete di collaborazione, accorciando le distanze, avvicinandoci a tante sorelle e fratelli”, mons. Tissera lancia un appello a “uscire dal nostro io, da quella chiusura che a volte ci fa chiudere, per scoprire negli occhi degli altri l’orizzonte della speranza”.