Papa Francesco: nomina mons. Giovanni Intini arcivescovo di Brindisi-Ostuni

Papa Francesco ha nominato arcivescovo di Brindisi-Ostuni mons. Giovanni Intini, finora vescovo di Tricarico, accettando la rinuncia al governo pastorale presentata da mons. Domenico Caliandro. Mons. Intini è nato il 28 dicembre 1965 a Gioia del Colle (Bari), nella diocesi di Conversano-Monopoli. Entrato nel Pontificio Seminario Regionale Pio XI di Molfetta, è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1990, incardinandosi nella diocesi di Conversano-Monopoli. Ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di Conversano e padre spirituale nel Seminario Minore (1990-1994); animatore presso il Seminario Regionale di Molfetta (1995-1998); rettore del Seminario Minore di Conversano (1998-2007); parroco di Maria SS.ma della Natività in Noci (2007-2008); padre spirituale del Seminario Regionale di Molfetta (2008-2014). È stato inoltre docente di Religione cattolica, assistente unitario diocesano di Azione Cattolica e direttore del Centro Regionale Vocazioni. Dal 2014 è stato arciprete della Concattedrale Maria SS.ma della Madia di Monopoli e vicario zonale del Centro Storico, delegato vescovile per la Formazione Permanente del clero, dei sacerdoti giovani e dei diaconi permanenti, nonché membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei Consultori. Il 7 dicembre 2016 è stato nominato vescovo di Tricarico e ha ricevuto la consacrazione episcopale il 22 febbraio 2017. In seno alla Conferenza episcopale italiana, è membro della Commissione per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi.