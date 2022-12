Diocesi: Acireale, catechesi ai bambini con l’album delle figurine dei santi

Dopo l’iniziativa dell’Album delle figurine dei personaggi biblici, don Stefano Panebianco, parroco della comunità San Nicola di San Nicolò (frazione di Aci Catena), ha realizzato un altro progetto rivolto ai bambini della catechesi: l’Album dei Santi.

Quarantotto figure di santi, in particolare quelle legate alla devozione del territorio diocesano e parrocchiale. Ecco i personaggi di un album di figurine adesive da completare e conservare nel raccoglitore che sarà consegnato ai ragazzi. Lo scopo è quello di far conoscere i santi della devozione popolare che segna la storia della comunità. Nonostante i cambiamenti socio-culturali e religiosi del nostro tempo, la tradizione culturale della Sicilia è legata al culto dei santi – sottolinea una nota della diocesi acese -. I tridui, i settenari, gli ottavari e le novene in preparazione alle solennità liturgiche scandivano il tempo dell’uomo: giorni di preghiera, devozione, processioni e sano folklore sono ricchi di significati biblici, teologici e antropologici. “Molteplici sono gli elementi della tradizione cristiana nella nostra cultura ed è importante conoscerli, valorizzarli e non perderli nel tempo – dice don Stefano Panebianco -. Il culto verso i Santi è frutto di un’autentica pietà popolare che favorisce nuovi processi di evangelizzazione del patrimonio culturale”.